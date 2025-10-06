Menu
Polícia

Polícia recupera arma e granada encontradas em rua do Piratininga

A Rua Bertioga teria sido isolada pelas autoridades pare realizar o trabalho seguro das equipes que trabalharam no local

06 outubro 2025 - 16h51Brenda Assis
O artefato foi achado na tarde de hojeO artefato foi achado na tarde de hoje   (Foto: Divulgação)

Uma granada e um revólver mobilizaram as equipes da Polícia Militar e do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) durante a tarde desta segunda-feira (6). O artefato estava na Rua Bertioga, localizada na região do Bairro Piratininga.

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas para atender o caso de achado de explosivo. Ao chegar no endereço indicado, realizaram o isolamento de segurança da área.

Após os trabalhos iniciais, os policiais do BOPE localizaram a arma e algumas munições em um pote de sorvete há três meses, guardando dentro de casa.

Porém, após a data, resolveu comunicar as autoridades, mobilizando a equipe. Não chegou a ser detalhado se a granada seria detonada.

