Polícia recupera arma e granada encontradas em rua do Piratininga

Uma granada e um revólver mobilizaram as equipes da Polícia Militar e do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) durante a tarde desta segunda-feira (6). O artefato estava na Rua Bertioga, localizada na região do Bairro Piratininga.
Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas para atender o caso de achado de explosivo. Ao chegar no endereço indicado, realizaram o isolamento de segurança da área.
Após os trabalhos iniciais, os policiais do BOPE localizaram a arma e algumas munições em um pote de sorvete há três meses, guardando dentro de casa.
Porém, após a data, resolveu comunicar as autoridades, mobilizando a equipe. Não chegou a ser detalhado se a granada seria detonada.
