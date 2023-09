Polícia recupera armas de fogo e munições em Nova Andradina

Em uma atuação conjunta, a Delegacia Polícia Civil de Nova Andradina e a Força Tática da Polícia Militar conseguiram recuperar diversas armas de fogo e munições que haviam sido furtadas no dia 9 de setembro de 2023, no município. Após o registro da ocorrência, as equipes policiais conseguiram rastrear o paradeiro das armas, levando à identificação dos suspeitos e à recuperação do armamento.

No total, foram recuperadas uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre 22; uma pistola 9mm e um revólver de calibre .357. Além disso, as equipes de segurança também encontraram e apreenderam várias munições de diferentes calibres, que faziam parte do material subtraído.

Após a conclusão dos procedimentos legais, o armamento e as munições serão devidamente periciados e, posteriormente, restituídos ao legítimo proprietário. O sucesso dessa operação serve como exemplo do comprometimento das forças de segurança em garantir a tranquilidade e a segurança da comunidade de Nova Andradina.

As investigações sobre o furto das armas e a possível participação de outros suspeitos continuam em andamento, com o objetivo de responsabilizar todos os envolvidos nesse crime.

A Polícia Civil e a Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar permanecem empenhadas em combater a criminalidade e proteger a sociedade, mantendo a ordem e a segurança em suas jurisdições.

