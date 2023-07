Polícia recupera carro roubado com mais de 600kg de maconha em MS

Um Fiat Argo roubado na cidade de Jaboticabal (SP) no ano passado, foi recuperado com cerca de 617 kg de maconha em seu interior, durante a manhã desta terça-feira (18), MS-164, em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai.

Conforme as informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), um homem de 37 anos foi preso em flagrante.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia quando o condutor do carro, ao perceber a barreira do DOF, efetuou uma manobra brusca e retornou na pista. Após alguns quilômetros de perseguição, os militares conseguiram abordar o veículo antes que chegasse ao Paraguai.

No interior do carro foram encontrados diversos tabletes de maconha. Questionado o homem disse que pegou o veículo já carregado em Ponta Porã e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, com o autor e veículo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

