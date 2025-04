Polícia recupera instrumentos musicais furtados na Capital

Alguns instrumentos musicais, que haviam sido furtados no último dia 30 de março, no bairro Jockey Clube, na Capital, foram recuperados durante a noite de quinta-feira (3), pela Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia.

Conforme as informações policiais, após diligências investigativas, os policiais civis receberam informações sobre o possível paradeiro dos objetos. Os instrumentos foram encontrados em uma sacola de supermercado, abandonada nas proximidades de um ponto conhecido como “Castelinho”, na Vila Nhanhá.

A área onde os instrumentos foram localizados é habitualmente frequentada por usuários de entorpecentes. Não havia ninguém no local no momento da ação policial. Os instrumentos foram avaliados em aproximadamente em R$ 15 mil.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e responsabilizar os autores do furto.

