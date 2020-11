Polícia recupera mais de 50 cabeças de gado furtadas e prende quadrilha em MS

Marcos Tenório, com informações do G1 MS

A Polícia Civil conseguiu recuperar mais de 50 cabeças de gado nesta quinta-feira (5) que foram furtadas de duas propriedades rurais, em Nova Alvorada do Sul, que fica a 115 km de Campo Grande. Os agentes ainda prendeu uma quadrilha especializada no crime de abigeato

Segundo o portal G1 MS, a ação teve o apoio do setor de abigeato do Garras, onde foram recuperados bovinos de duas propriedades rurais do município. Segundo o delegado Rômulo Marcelo, o gerente da fazenda se aproveitava quando o proprietário ficava ausente e organizava o recebimento e o embarque dos animais para a venda, os compradores eram de outros estados.

A quadrilha era formado por 4 pessoas, e tinha a função de realizar o furto e depois providenciar a venda dos animais sem a devida documentação. O gado era furtado em fazendas próximas a BR-163 e eram levados e escondidos em uma propriedade rural no município de Campo Grande.

Os policiais encontraram duas armas de fogo. Os quatro suspeitos foram indiciados por organização criminosa e furto de animal, podendo pegar uma pena superior a 10 anos de prisão

