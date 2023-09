Policia recupera motocicleta furtada e apreende pneus contrabandeados no Tijuca

Na manhã da última sexta-feira-feira (22), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão de arma de fogo em uma residência do bairro Tijuca, em Campo Grande. A operação contou com o apoio da 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.

A investigação acerca dos fatos tramita na Especializada e um comerciante de 64 anos é investigado por maus-tratos e ameaça contra seus enteados, de 6 e 14 anos de idade. Segundo relatos das vítimas em depoimento especial, o padrastro (namorado da genitora) os agredia com chutes e socos, bem como chegou a ameaçá-los com uma arma de fogo, o que motivou a busca domiciliar.

Ao chegarem na residência alvo, os investigadores constataram que o suspeito utilizava o imóvel para estocar pneus contrabandeados, possivelmente do Paraguai, tendo em vista que foram localizadas cerca de 60 unidades de pneus novos de automóveis e motocicletas, sem origem comprovada, que foram apreendidos e encaminhados para a 6ª Delegacia de Polícia.

Além disso, durante a busca, os policiais localizaram uma motocicleta Honda Elite, furtada há cerca de 1 ano, que, portanto, foi recuperada e encaminhada para a Delegacia Especializada na Repressão de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), para procedimentos de rotina.

O suspeito não foi encontrado na residência e responderá pelos crimes de receptação e contrabando e, se condenado, pode cumprir até oito anos de reclusão.

