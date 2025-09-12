Menu
Polícia

Polícia recupera veículos adulterados e vendidos como 'bob' pela internet em Campo Grand

Foram identificados potencialmente vinte e três alvos que teriam adquirido veículos adulterados da associação criminosa

12 setembro 2025 - 18h11Brenda Assis

Seis veículos, sendo cinco motos e um carro, adulterados foram recuperados durante uma operação deflagrada pela DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos).

A investigação se iniciou em fevereiro de 2025 após a equipe de investigação ter apreendido uma motocicleta Yamaha/Factor, preta, com sinais de adulteração no chassi e no bloco do motor.

A partir dessa apreensão, foram realizadas diversas diligências investigativas e se desnudou um esquema criminoso em que três indivíduos furtam/receptam veículos, adulteram os sinais identificadores e os vendem no marketplace do facebook como se “bob” (apenas com débitos administrativos) fossem.

Foram identificados potencialmente vinte e três alvos que teriam adquirido veículos adulterados da associação criminosa e, apenas na semana corrente, foram apreendidos cinco veículos e partes de uma sexta motocicleta (já desmontada).

As diligências continuam com o objetivo de apreender todos os veículos vendidos pelo grupo criminoso e que sejam produtos de crime.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagem no (67) 99226-0062 (WhatsApp).

