Polícia recupera Xiaomi de caminhoneiro de MS no Paraná

A delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas atendeu, no dia 5 de maio, uma vítima de furto ocorrido às margens da BR 060. Na ocasião, Albert William Elias Da Silva, 32 anos, relatou que no curso de uma viagem, estacionou o caminhão que conduzia, debaixo da copa de uma árvore para descansar e deixou o aparelho telefônico celular carregando quando alguém se aproximou para pedir informações e acabou subtraindo o telefone, num momento de distração da vítima.

Investigadores do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil da Delegacia local iniciaram diligências que resultaram na identificação do suspeito na cidade de Guairaça/PR, cerca de 730km de Paraíso das Águas.

Na sequência, com apoio de equipe da Polícia Civil do Paraná, os investigadores conseguiram recuperar o smartphone da marca Xiaomi, o qual a vítima ainda estava pagando as prestações.

A equipe da Polícia Civil em Paraíso das Águas veio até Campo Grande para proceder ao auto de avaliação, reconhecimento e entrega do objeto.

O suspeito será indiciado por furto, com pena de até quatro anos de reclusão.

