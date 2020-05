Polícia repudia e associação irá processar advogado de “pedreiro assassino”

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, publicou uma nota de repudio contra as declarações do advogado Jean Cabreira, responsável pela defesa de Cleber de Souza Carvalho, 43 anos, responsável por matar e enterrar 7 pessoas em Campo Grande, chamado de “Pedreiro Assassino”.

Em declarações à imprensa, o advogado alegou que seu cliente estava sofrendo agressões físicas e psicológicas de policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios (DEH).

Cleber chegou a ser transferido para o Instituto penal de Campo Grande (IPCG) na última terça-feira (26), após uma denúncia feita pelo advogado Jean Cabreira junto ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep).

Em nota, a Polícia Civil de MS disse repudiar as falar feitas pelo advogado, “a instituição repudia, veementemente, a fala do advogado Jean Cabreira em que imputa à instituição o cometimento de crime ao alegar que o preso estaria sofrendo agressões psicológicas durante sua custódia em cela de Delegacia de Polícia desta capital”.

A instituição reforçou que suas ações são feitas com base na lei, “a instituição reforça que suas ações são calcadas na lei e submetem-se ao controle interno de sua Corregedoria e externo, feito pelo Ministério Público Estadual”.

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de MS (ADEPOL-MS), também se manifestou e alegou que irá entrar com medida judicial contra o advogado, “a Adepol-MS vai entrar com medida judicial nas áreas cível e criminal, além de uma representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), contra o advogado Jean Carlos Cabreira”.

Na nota, a associação comentou as declarações feitas pelo delegado, “em declaração à imprensa, o advogado alegou que seu cliente foi vítima de agressões físicas e psicológicas por parte dos policiais civis e do delegado que conduz o caso”, e completou, “a Adepol-MS lamenta a postura do advogado e garante que os trabalhos da Polícia Civil foram realizados em conformidade com a lei”.

O Sindicato dos Policiais Civil de Mato Grosso do Sul, também se posicionou diante das declarações de Cabreira, alegando que, “repudia as declarações do senhor Jean Carlos Cabreira, advogado do serial killer Cleber de Souza Carvalho, acusado de matar sete pessoas e ocultar os corpos em Campo Grande, em crimes bárbaros que chocaram a sociedade”.

Em nota, o sindicato também diz que irá tomar medidas judiciais contra o advogado, “o Sindicato tomará as devidas providências legais contra o advogado, que alega que seu cliente sofreu abuso de autoridade e tortura por parte dos policiais, na justiça e junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS)”.

