Polícia resgata cachorro que vivia em meio ao lixo, com 'amigo' morto no quintal

Um cachorro morreu e outro foi resgatado completamente debilitado durante a quarta-feira (28), na rua Dourados, em Chapadão do Sul. Eles estavam vivendo em meio ao lixo, em uma casa.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site MS Todo Dia, uma denúncia anônima levou os policiais até o local. Ao chegar, os militares encontraram os animais abandonados, sendo que um já estava sem vida e o outro completamente debilitado, desnutrido e vivendo em meio ao lixo.

Os policiais bateram insistentemente e como não foram recebidos por ninguém, entraram no local para resgatar o cachorro. O sobrevivente foi levado para uma organização não governamental (ONG) de proteção animal, onde receberá a atenção necessária e depois será colocado para adoção.

As autoridades devem prosseguir com as investigações, para tentar identificar o dono dos animais pelos crimes praticados.

