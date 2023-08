Polícia Rodoviária encontra cocaína em carga de sucata em Paranaíba

Durante fiscalização na BR-158, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 148 Kg de pasta base de cocaína, na quinta-feira (10), no trecho da rodovia em Paranaíba.

Os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão Volvo/FH. O motorista viajava acompanhado por uma passageira e durante a entrevista, o condutor passou informações desconexas.

Desconfiada a equipe da PRF realizou uma vistoria na carga de sucata que era transportada e encontrou os tabletes de cocaína escondidos.

Questionado, o motorista confessou ter recebido o caminhão com a droga em Campo Grande (MS) e receberia R$ 15 mil para entregar em Belo Horizonte (MG).

Os presos, o caminhão e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Paranaíba (MS).

