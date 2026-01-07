Polícia Rodoviária Estadual apreende R$ 231 mil em contrabando na MS-162, em Maracaju

Fiscalizações realizadas pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) na rodovia MS-162, em Maracaju, em MS, culminaram na apreensão de mercadorias contrabandeadas avaliadas em mais de R$ 231 mil. As ações ocorreram na terça-feira (6/jan), durante abordagens voltadas ao combate a crimes transfronteiriços.

Segundo a Polícia Militar, foram duas ocorrências atendidas por equipes da Base Operacional de Maracaju. Os policiais realizavam fiscalização de trânsito no km 158 da rodovia quando abordaram dois veículos de passeio. Durante as vistorias de segurança, foi constatado que ambos transportavam diversas mercadorias de origem estrangeira sem comprovação de importação regular.

Questionados, os envolvidos informaram que o destino final das cargas seria Campo Grande e que o transporte era realizado mediante pagamento de frete. Foram apreendidos 200 pacotes de cigarros, 60 câmeras de segurança, volumes de óculos e vestimentas, além de 14 andadores infantis.

Já na segunda abordagem, a equipe localizou 150 pacotes de cigarros, 80 barracas infantis, volumes de óculos, equipamentos odontológicos — como sensores de raio-X, localizadores apicais, scanners intraorais e motor endodôntico — além de 20 unidades de medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira, entre eles tirzepatida e Tirzec.

Diante dos fatos, a Polícia Federal foi acionada e orientou o encaminhamento dos veículos e das mercadorias à Receita Federal. Os envolvidos foram liberados após a assinatura do termo de guarda.

O valor total das mercadorias apreendidas foi estimado em R$ 231.560,00. Os veículos foram avaliados em R$ 38.000,00, resultando em um prejuízo total ao crime de R$ 269.560,00.

