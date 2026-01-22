Menu
Menu Busca quinta, 22 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Polícia salva mulher que seria queimada viva e prende homem em Bataguassu

Mulher vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas motivadas por ciúmes

22 janeiro 2026 - 10h11Luiz Vinicius
Suspeito foi preso em flagranteSuspeito foi preso em flagrante   (Divulgação/PCMS)

Uma ação rápida por parte de equipes da Polícia Civil de Bataguassu resultou na prisão de um homem, que não teve a identificação revelada, e o salvamento de uma mulher que seria queimada viva, nesta quarta-feira, dia 21.

A vítima relatou que vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas, motivadas por ciúmes e potencializadas pelo uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes por parte do agressor.

Segundo informado pela instituição, um dos episódios mais graves, a mulher foi enforcada enquanto estava deitada, além de ter sido atingida por socos na região do tórax, sofrendo intenso abalo emocional.

O agressor também passou a proferir ofensas verbais constantes, bem como a reter indevidamente o telefone celular da vítima, impedindo sua comunicação. Em ato de extrema violência simbólica e intimidação, o autor ateou fogo em peças íntimas da vítima em via pública, utilizando bebida alcoólica como combustível.

Mesmo após os fatos iniciais, o investigado retornou ao local de trabalho da vítima, um bordel, onde passou a ameaçá-la de morte, afirmando que iria incendiá-la, o que elevou significativamente o risco à integridade física e à vida da ofendida.

Diante da gravidade da situação e da iminência de um desfecho trágico, equipes da DAM e do SIG iniciaram diligências imediatas, localizando o agressor ainda em contexto de reiteração criminosa.

O homem foi preso em flagrante, conduzido à delegacia e autuado pelos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Droga apreendida - Foto: BPMRv/PMMS
Polícia
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul
GCM e Bombeiros participaram do atendimento
Polícia
Em questão de minutos, GCM salva a vida de gestante em perigo em Campo Grande
Dinheiro e outras coisas foram apreendidos
Polícia
Mulheres dopam idoso, roubam dinheiro e ainda fazem PIX em Santa Rita do Pardo
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda
Polícia
Irmãos são espancados após terem casa invadida por oito pessoas no Guanandi
Produtos apreendidos pela Polícia Civil
Polícia
Motorista de ambulância é preso vendendo emagrecedores contrabandeados em Brasilândia
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
Quadrilha que vendia dinheiro falso pela internet é alvo de operação da Polícia Federal
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça torna réus PMs acusados de matar homem em surto no bairro Vida Nova
Quantidade de droga que estava na caminhonete
Polícia
Suspeito em caminhonete roubada e com drogas, morre em confronto com o DOF em MS
Medicamento foi apreendido
Polícia
Medicamento abortivo é apreendido em encomenda nos Correios em Chapadão do Sul
Operação da PF vistoriou caminhões-tanques
Polícia
PF deflagra a Operação Naphtos contra uso irregular de substâncias químicas

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda