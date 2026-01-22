Polícia salva mulher que seria queimada viva e prende homem em Bataguassu

Uma ação rápida por parte de equipes da Polícia Civil de Bataguassu resultou na prisão de um homem, que não teve a identificação revelada, e o salvamento de uma mulher que seria queimada viva, nesta quarta-feira, dia 21.

A vítima relatou que vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas, motivadas por ciúmes e potencializadas pelo uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes por parte do agressor.

Segundo informado pela instituição, um dos episódios mais graves, a mulher foi enforcada enquanto estava deitada, além de ter sido atingida por socos na região do tórax, sofrendo intenso abalo emocional.

O agressor também passou a proferir ofensas verbais constantes, bem como a reter indevidamente o telefone celular da vítima, impedindo sua comunicação. Em ato de extrema violência simbólica e intimidação, o autor ateou fogo em peças íntimas da vítima em via pública, utilizando bebida alcoólica como combustível.

Mesmo após os fatos iniciais, o investigado retornou ao local de trabalho da vítima, um bordel, onde passou a ameaçá-la de morte, afirmando que iria incendiá-la, o que elevou significativamente o risco à integridade física e à vida da ofendida.

Diante da gravidade da situação e da iminência de um desfecho trágico, equipes da DAM e do SIG iniciaram diligências imediatas, localizando o agressor ainda em contexto de reiteração criminosa.

O homem foi preso em flagrante, conduzido à delegacia e autuado pelos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também