'Polícia! Solta a faca!': Bandido é baleado ao tentar roubar irmã de PM no Aero Rancho

Uma assaltante, de 21 anos, foi baleado por uma Soldado da Polícia Militar, de 32 anos, ao ameaçar e tentar roubar a irmã dela. O caso aconteceu na noite de terça-feira (30), no Conjunto Habitacional Aero Rancho. Ele foi socorrido e está internada no Hospital Regional.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela soldado que informou a situação de roubo no local. Ao chegar, ela contou a guarnição que estava dentro de casa quando ouviu a irmã gritando por socorro.

Saindo, ela viu o autor batendo na jovem, de 21 anos, e disse: ‘Polícia! Polícia! Solta a faca’. Sendo que neste momento, o homem chegou a investir na direção dela e acabou sendo baleado no tórax.

A versão dos fatos, contata pela irmã da PM, aponta que ela saiu de casa para guardar o carro. Já com o veículo ligado, a jovem foi abordada pelo autor que logo anunciou o assalto: ‘Desce do carro e me dá a chave. Se você gritar eu te esfaqueio”. Porém, sabendo que sua irmã policial estava em casa, ela começou a gritar por socorro.

As agressões aconteceram porque ele estava tentando tirar a chave do veículo das mãos da jovem. O autor mordeu, deu socos e ameaçou esfaqueá-la a todo momento. Com fortes sinais vitais, o bandido foi socorrido e levado para o Hospital Regional, onde foi atendido e está sedado.

O supervisor de operações da PM e a Polícia Científica apreenderam a arma da policial, junto com um carregador e quatro munições. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa, lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial e tentativa roubo com emprego de arma branca.

