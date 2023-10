Polícia soluciona possível sequestro de adolescente em Ladário

Uma adolescente, de 16 anos, foi encontrada morando com um rapaz, de 26 anos, durante a investigação de um suposto sequestro, que teria ocorrido na cidade de Ladário. O casal estava em uma residência no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

Conforme as informações da Polícia Civil, a localização da menor aconteceu durante o compartilhamento de informações entre a delegacia de polícia de Ladário e a Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

Embora tenha sido noticiado sequestro, após oitiva do suspeito e entrevista com as partes, apurou-se que na verdade a vítima não estava sendo mantida em cárcere.

Diante da situação, a adolescente foi apresentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento e Central de Flagrantes) Cepol, onde receberá atendimento do Conselho Tutelar para poder retornar para casa.

