Polícia tenta encontrar dupla em motocicleta que assassinou jovem no Aero Rancho

As forças de segurança de Campo Grande tentam localizar a dupla que executou Iago de Oliveira Amorim, na noite desta segunda-feira (24) na rua Independente, no Aero Rancho, em Campo Grande. Eles estavam em uma Honda CB 300, de cor preta, e fugiram logo após cometer o crime contra o jovem.

Como já noticiado pelo JD1 Notícias e o único a fazer transmissão ao vivo diretamente do local, o homicídio aconteceu na frente de amigos e da esposa da vítima, que chegou a ficar em estado de choque e precisou ser amparada por familiares.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o garupa da motocicleta desceu e efetuou vários disparos de pistola e chegou a trocar o pente para continuar os disparos, mesmo tendo outras pessoas ao seu redor.

Pessoas ouvidas pela reportagem explicaram que uma das hipóteses da cena do crime é que Iago tenha sido atingido por um primeiro disparo, caindo no chão e depois, o pistoleiro desceu da motocicleta e disparou diversas vezes nas costas dele.

"Descarregaram nele como se tivessem de fuzil. Uma rajada atrás da outra", disse uma fonte, que terá sua identidade preservada. No local foram encontradas ao menos 50 cápsulas deflagradas, recolhidas pela Perícia Científica.

Ainda conforme apurado, Iago tinha diversas passagens pela polícia enquanto era menor de idade, sendo a maioria tráfico de drogas, receptação e porte de drogas.

A Polícia Militar, Batalhão de Choque, GOI (Grupo de Operações e Investigações) e a Polícia Civil estiveram no local apurando detalhes da ocorrência, registrada como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

