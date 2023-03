Durante a quinta-feira (23), policiais da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) vasculharam a casa de um homem, de 50 anos, suspeito de armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes no bairro União, em Campo Grande.

No cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais levaram celulares, pendrives e até HDs que serão encaminhados para a perícia.

No imóvel, a vasculha ainda encontrou um revólver de calibre 357.

O homem, caso seja indiciado, pode responder pelos crimes que envolvam armazenamento de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes pelo ECA, além de produzir cenas que contenham nudez.

A ação de quinta-feira é fruto da Operação Sentinela, coordenada pela Depca, em âmbito permanente, e visa ao combate da exploração sexual infanto-juvenil, inclusive, em âmbito cibernético.

