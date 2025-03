Um bebê, que havia sido picado por um escorpião em uma fazenda, foi salvo por policiais do posto de fiscalização da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), localizado na MS-240, em Paranaíba. Por conta do veneno do animal, a criança apresentava febre, vômitos e sudorese intensa.

Conforme as informações policiais, a equipe, composta pelo 1° Sargento Schibelsky, 3° Sargento L. Alves, Soldado Oliveira e Soldado Grandi, estabilizou o bebê e em seguida o encaminhou à Santa Casa, após os pais chegarem em desespero pedindo por socorro.

Após isso, a criança permaneceu internada até a tarde de 6 de março, quando recebeu alta médica. Como resultado, os pais retornaram à base para agradecer aos agentes.

A ação ocorreu durante rotina de fiscalização, no entanto, se transformou em um exemplo de solidariedade. Enquanto realizavam abordagens, os policiais viram-se diante de uma emergência médica. Consequentemente, a rapidez e o profissionalismo garantiram um desfecho positivo.



A família, residente em área rural, enfrentou desafios logísticos para buscar ajuda. Por isso, a família optou por parar na base policial, pois são novos no município e não sabiam chegar ao hospital. Os agentes não apenas acolheram o pedido, mas também acompanharam o trajeto até a Santa Casa.



Segundo o comandante da guarnição, os militares têm compromisso com o bem-estar comunitário. “Nossa missão vai além do trânsito; salvaguardar vidas é prioridade”, afirmou.

