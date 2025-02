Policiais apreendem quase três toneladas de droga na MS-295 em Iguatemi

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada deste sábado (22), um caminhão abandonado que estava carregado com quase três toneladas de maconha na MS-295, em Iguatemi.

Os policiais faziam patrulhamento ostensivo e preventivo na via quando avistaram o caminhão, parado sobre um monte de areia, às margens da rodovia.

Inicialmente, a equipe suspeitou que se tratava de problema mecânico, mas, ao se aproximar, constatou que o veículo estava carregado com a droga e sem ocupantes. Além disso, foi constatado que as placas do veículo eram falsas.

Em uma varredura feita nas imediações, nenhum suspeito foi localizado.

Os 2.824 quilos de entorpecente e o caminhão foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi, que investigará o caso.

Foi estimado um prejuízo de R$ 7,5 milhões ao crime organizado.

