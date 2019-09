Vídeo - Policiais colidem em acidente que deixa uma vítima fatal

Sarah Chaves, com informações da Amambay Ahora

Dois policiais se envolveram em um acidente nesta sexta-feira (20). O sub oficial Aquilez Martínez morreu ao colidir a moto com o veículo de Héctor Rúbem Garcia, 25 anos. Acidente ocorreu na quinta rota, próximo a região central, em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã (MS).

De acordo com o relatório do envolvido, disse que o Aqueilez, aparentemente fez uma manobra imprudente, a frente de um caminhão que estava na pista, Héctor teria tentado desviar, mas a motocicleta da vítima se chocou frontalmente com o carro.

Os dois agentes estavam indo assumir a guarda na cidade de Pedro Juan Caballero. Aquilez iria para a 9° Delegacia de Policia da cidade.

Veja vídeo:

