Policiais da 11ª CIPM salvam bebê que estava morrendo engasgado com leite em Campo Grande

Uma bebê, de apenas 7 meses, foi salva da morte por uma equipe da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), na cidade de Campo Grande.

Conforme o divulgado, a guarnição estava fazendo rondas pela região quando foi abordada pela avó da pequena, que estava com ela no colo em desespero. A mulher então contou que a criança estava engasgada com leite.

Os policiais da Força Tática agiram imediatamente, iniciando os primeiros socorros. A manobra de Hemlich foi realizada, e a criança começou a apresentar melhoras.

Posteriormente, as duas foram colocadas na viatura e levadas para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, onde a bebê recebeu atendimentos médicos sobre uma crise convulsiva que também estava sofrendo.

