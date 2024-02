Policiais de São Paulo trabalharam disfarçados durante Carnaval

Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana se encarregaram de fazer um Carnaval seguro para os foliões. Os policiais estavam uniformizados e fazendo seu papel, mas em São Paulo a tática foi diferente.

Policiais civis e militares foram ao Carnaval com fantasias, roupas características de foliões e glitter para se disfarçarem dos foliões e prenderem ladrões de celulares e cartões nos blocos de rua.

A estratégia da polícia prendeu 54 pessoas suspeitas de roubarem e furtar nos blocos de rua. Alguns celulares foram encontrados escondidos na cueca de alguns suspeitos. Houve até o caso de uma mulher que foi flagrada com 22 celulares roubados de foliões, 18 aparelhos estavam quatro escondidos na roupa. Ela foi presa no sábado (10) pelos policiais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 1.035 celulares foram roubados ou furtados por criminosos no pré-carnaval e durante o carnaval. Número menor que o de 2023, na qual foram registrados 1.762 casos.

Pessoas são presas durante o Carnaval por policiais disfarçados (Reprodução/g1)

