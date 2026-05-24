Policiais do DOF ficam feridos após acidente na MS-379, em Dourados

Equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (24), na rodovia MS-379, em Dourados. A colisão também envolveu outro veículo, segundo informou a corporação.

Os policiais militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital da Vida, onde passaram por exames médicos. Até o momento, nenhum deles precisou ser submetido a procedimento cirúrgico.

Conforme o DOF, os militares aguardam os resultados dos exames para possível liberação médica. O estado de saúde deles não foi detalhado.

Já o motorista do outro veículo não apresentava lesões aparentes. Ele estava consciente e orientado no local do acidente.

As circunstâncias da colisão serão investigadas pelos órgãos competentes.

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