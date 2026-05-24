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Policiais do DOF ficam feridos após acidente na MS-379, em Dourados

Policiais militares foram socorridos ao Hospital da Vida e não precisaram passar por cirurgia

24 maio 2026 - 10h45Vinicius Costa    atualizado em 24/05/2026 às 10h45
Várias viaturas ficaram de vigia na frente do Hospital da VidaVárias viaturas ficaram de vigia na frente do Hospital da Vida   (Leandro Holsback)

Equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (24), na rodovia MS-379, em Dourados. A colisão também envolveu outro veículo, segundo informou a corporação.

Os policiais militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital da Vida, onde passaram por exames médicos. Até o momento, nenhum deles precisou ser submetido a procedimento cirúrgico.

Conforme o DOF, os militares aguardam os resultados dos exames para possível liberação médica. O estado de saúde deles não foi detalhado.

Já o motorista do outro veículo não apresentava lesões aparentes. Ele estava consciente e orientado no local do acidente.

As circunstâncias da colisão serão investigadas pelos órgãos competentes.

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