Policiais encontram mais de 60kg de haxixe em rodas de caminhão na fronteira

Mais de 60 kg de haxixe foram encontrados escondidos dentro dos pneus de um caminhão durante a manhã desta quarta-feira (16), em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, a apreensão foi resultado de uma ação conjunta com a Polícia Federal e a Militar Rodoviária do Mato Grosso do Sul, realizada na região de fronteira com o Paraguai.

Os policiais vistoriaram um veículo e localizaram diversos tabletes da droga escondidos dentro dos pneus.

O motorista declarou desconhecer a existência do entorpecente, alegando que apenas prestava serviço para uma transportadora.

O caso foi encaminhado à delegacia local.

