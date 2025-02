Policiais flagram preso escondendo droga nas nádegas em Dourados

Um homem, de 44 anos, foi flagrado tentando entrar com drogas no estabelecimento semiaberto, onde cumpre pena, em Dourados. Ele estava voltando do serviço, na tarde de quinta-feira (13), quando o flagrante aconteceu.

Conforme as informações policiais, ele foi abordado por policiais para vistoria. Durante a checagem, os policiais penais encontraram duas porções de maconha escondidas nas nádegas do suspeito.

Ele então confessou ser o proprietário da droga, mas negou qualquer envolvimento com a comercialização de entorpecentes.

O homem cumpria pena por furto e, de acordo com o divulgado pelo Dourados News, ele trabalhava durante o dia e retornava no final da tarde para a penitenciária.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e está sendo investigado.

