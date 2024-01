Policiais militares salvam recém-nascido que morria engasgado com leite materno em MS

Um bebê, de apenas 30 dias, foi salvo por policiais militares no Jardim Primavera, em Água Clara, enquanto engasgava com leite materno durante a última sexta-feira (29). Apesar de ter acontecido na sexta, o caso foi divulgado apenas na terça-feira (2), pelos sites locais.

Segundo as informações do site da Rádio Caçula, a mãe acionou a Polícia Militar por telefone através do 190. Em desespero, ela contou que filho estava engasgando e rapidamente a ocorrência foi atendida CB PM Rogério, que repassou as orientações necessárias, enquanto o SGT PM Newton, CB PM Godoy e o SD PM Abner se deslocavam em uma viatura para a residência.

Ao chegar, eles prestaram os primeiros socorros necessários, desengasgando o pequeno. Na sequência, os militares levaram o menino e a mãe para o Hospital Municipal de Água Clara, onde ele recebeu atendimento médico e ficou em observação.

