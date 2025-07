Policiais resgatam pitbull encontrado sozinho nas ruas de Campo Grande

A equipe do 9° Batalhão da Polícia Militar resgatou um cachorro, da raça Pitbull, que estava andando sozinho pela Rua Cataguases, localizada na região do Bairro Parque Novos Estados, em Campo Grande. O resgate foi durante a manhã de quarta-feira (30).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes foram acionadas por volta das 10h da manhã por moradores da região, que ficaram assustados com a presença do animal.

Diante da situação, os policiais se deslocaram até o endereço de referência indicado, onde encontraram o cachorro solto. Bem tranquilo, ele deixou os militares se aproximarem e o prenderem pela coleira com uma corda, sendo colocado no compartimento de presos da viatura.

Por não terem encontrado o tutor do animal, ele foi encaminhado para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), onde ficou aos cuidados de uma equipe responsável.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

