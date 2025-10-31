Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá

Um momento de desespero terminou em alívio na noite desta quinta-feira (30), no bairro Dom Bosco, em Corumbá. Um bebê de apenas um mês se engasgou e ficou inconsciente, mas foi salvo graças à rápida ação de uma equipe da Polícia Militar.

Durante um patrulhamento, o irmão da vítima, de 10 anos, correu até a viatura pedindo ajuda. Ofegante, contou que o irmão recém-nascido não conseguia respirar. Rapidamente, o sargento Reinaldo e as soldadas Janaína e Maraísa foram até a casa da família.

Lá, encontraram a mãe em pânico, segurando o bebê desfalecido nos braços. A soldada Janaína agiu imediatamente e começou a fazer a manobra de tapotagem, usada para desengasgar recém-nascidos. Depois de alguns segundos de tensão, o choro do bebê quebrou o silêncio, sinal de que ele voltava a respirar.

A mãe, tomada pela emoção, agradeceu entre lágrimas. A equipe ficou no local até ter certeza de que tudo estava bem.

