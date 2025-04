Policial aposentado do Paraguai é assassinado a tiros na fronteira

Tomás López, de 53 anos, foi assassinado dentro do próprio carro durante a noite de segunda-feira (21), em frente à sua residência, localizada no bairro Paso Hũ, no distrito de Yby Yaú, a 101 quilômetros de Ponta Porã, na fronteira entre Brasil e Paraguai.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo jornal Última Hora, o policial estava em um Toyota Allion, quando um atirador encapuzado apareceu e realizou vários disparos com uma espingarda calibre 12.

Tomás foi atingido várias vezes, morrendo ainda no local. Após o ataque, o atirador fugiu a pé e, até o momento, não foi identificado.

Agentes do Departamento de Criminalística da Polícia Nacional e representantes do Ministério Público estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

