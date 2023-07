Policial aposentado morre após casa pegar fogo em Aquidauana

Um policial civil aposentado, de 66 anos, morreu após a casa onde morava pegar fogo na manhã desta sexta-feira (28), na Rua D, na Vila Quarenta, em Aquidauana.

Conforme o site O Pantaneiro, ao verem a fumaça os vizinhos tentaram ajudar a apagar o fogo enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros, mas os esforços acabaram sendo em vão, uma vez que o idoso foi encontrado caído em um dos cômodos da residência.

Apesar de ter sido um incêndio de grandes proporções, não se tem ideia ainda sobre as causas. Ainda de acordo com o site, as chamas podiam ser vistas de longe.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil devem acompanhar o caso, uma vez que o idoso já estava sem vida quando as equipes de resgate chegaram.



