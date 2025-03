Policial aposentado surtou apÃ³s ter frango 'roubado' e acusar o vizinho na Vila Nasser

O policial militar aposentado, de 62 anos, que esfaqueou o vizinho e deu uma paulada na outra contou que a confusão foi motivada após acusar a vítima de ter roubado um dos seus frangos. O caso aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (13), na região da Vila Nasser, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima chamou a Polícia Militar pois o autor estava na frente deu seu imóvel o acusando de roubo. Quando os militares chegaram, o PM correu para se esconder dentro de casa, enquanto estava armado com um facão e um pedaço de pau.

Enquanto isso, os policiais notaram que a vítima tinha ferimentos na cabeça e na região do tórax, que foram causados pela faca do autor. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa. Durante o atendimento da ocorrência, uma vizinha da vítima contou que tentou impedir a agressão, mas acabou sendo atingida por uma paulada na região lombar.

O BOPE (Batalhão de Operações Especiais) chegou a ser acionado para negociar com o PM, mas ele logo se rendeu.

Preso, ele contou na delegacia que a vítima havia roubado um frango. Ao ir tirar satisfações, ele foi xingado e acusado de matador de cachorros. Por conta disso, o policial teria perdido a cabeça e atacado o vizinho.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Especializada de Pronto Atendimento) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também