Policial atira com fuzil no centro de SÃ£o Paulo para prender quadrilha

Na tarde desta sexta-feira (28), um policial civil do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) protagonizou uma ação ousada para prender membros de uma quadrilha especializada em furtos a casas de luxo.

O incidente aconteceu no viaduto Leste-Oeste, uma via movimentada da capital paulista que liga as zonas leste e oeste, quando o policial, em plena luz do dia, correu na contramão do trânsito e disparou tiros de fuzil em meio ao congestionamento.

O vídeo gravado por uma testemunha mostrou a ação do policial, que, ao perceber que os veículos da quadrilha estavam presos no trânsito, decidiu abordar os criminosos. Ao ver um dos suspeitos tentando sacar uma pistola para reagir, o policial disparou, ferindo um dos integrantes da quadrilha no ombro esquerdo.

O homem baleado foi socorrido e hospitalizado, mas seu estado de saúde não foi informado. Os seis criminosos foram presos durante a ação, que aconteceu após uma tentativa de furto na residência de luxo em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo.

Os integrantes da quadrilha, em um Fiat Idea, um Jeep Compass e uma moto, estavam sendo seguidos pelos policiais civis, que já monitoravam as atividades do grupo. Após o furto, os criminosos fugiram, mas ficaram presos no congestionamento e não conseguiram escapar.

A quadrilha, que se especializou em furtar casas de luxo, já havia invadido outras residências nos bairros do Alto de Pinheiros, Lapa e Brooklin. O Jeep Compass utilizado pelos criminosos havia sido furtado no último dia 16, em um assalto no Brooklin. A polícia ainda investiga o paradeiro de outro veículo furtado em fevereiro, na zona leste da capital.

Os suspeitos foram indiciados por furto qualificado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. Além disso, o integrante ferido, que estava portando uma pistola, foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo.

O Deic não divulgou as identidades dos membros da quadrilha e segue investigando o caso.

