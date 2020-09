Policial atira e mata esposa também militar

O soldado da Polícia Militar, identificado como F. Santos matou a esposa, a cabo Andreza, com um tiro na região do tórax nesta noite de terça-feira (15), no Pará.

De acordo com o site O Liberal, o próprio soldado levou a mulher para um hospital particular, no entanto, ela não resitiu.

O promotor de Justiça Militar Armando Brasil Teixeira informou à mídia local que vai instaurar, nesta quarta-feira (16), Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso. “Trata-se de crime de militar da ativa contra militar da ativa, é claro que precisaremos esclarecer todo o contexto, mas de imediato vou instaurar o IMP para ouvir o suspeito, as testemunhas”, afirmou o promotor.

A Polícia Militar providencia o serviço de apoio psicológico para o soldado, que já está no Batalhão, não divulgado até então.

