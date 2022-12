Policial atira em pitbull e diz que foi para salvar crianças no Cristo Redentor

Um policial militar disse ter precisado atirar em um cachorro da raça pitbull que estava solto no meio da rua no Loteamento Cristo Redentor, no final da tarde desta quinta-feira (29), em Campo Grande. Ele disse que agiu para defender duas crianças que estavam pelo local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar estava fardado e seguia para batalhão onde assumiria serviço. No caminho, disse ter visto o animal correr na direção de duas crianças, que aparentavam ter entre cinco e sete anos.

Para impedir que o animal atacasse as duas crianças, ele efetuou um disparo de pistola calibre ponto 40. O cachorro foi socorrido pelo irmão da tutora e não há informação se sobreviveu. As crianças citadas pelo militar não foram encontradas no local, mesmo após buscas pela região.

A dona do pitbull foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como omissão de cautela no cuidado com o animal.

