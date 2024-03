Policial atira em pitbull para se defender de ataque no SÃ£o Conrado

Um policial militar precisou atirar contra um pitbull agressivo para não ser atacado durante a manhã desta terça-feira (5), no bairro São Conrado, em Campo Grande. O dono do animal, de 26 anos, foi preso.

Conforme o boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar a denúncia de um cachorro raça pitbull, que estava agressivo e andando solto pelas ruas. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o animal dentro do condomínio Figueiras do Park.

Ao ver a aproximação da viatura, o cachorro correu para dentro de um terreno baldio. Enquanto atendiam o caso, um morador disse ser comum a aparição do animal pelas ruas do bairro, pois ele foge da residência onde mora. Por conta da informação, os policiais foram para a frente da casa do dono do animal, batendo palmas várias vezes.

Com o imóvel vazio, eles não tiveram resposta. Neste momento, o cachorro apareceu e tentou atacar um dos policiais, que se sentiu acuado e para não se ferir acabou disparando contra o cão na região da paleta. Depois ferido, o pitbull correu novamente para dentro do terreno baldio, não sendo mais localizado pelos militares. Eles procuraram o animal para poder resgatá-lo e levá-lo para receber atendimento médico.

Enquanto os policiais faziam diligências atrás do cão, o dono apareceu em uma moto e acabou sendo preso. O homem foi levado para a 6° Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Não consta no registro policial se o animal chegou a ser encontrado e levado para fazer tratamento.

