Policial civil atira em pneus de carro e impede homem de atropelar desafeto na Capital

Um homem, que não teve o nome divulgado, tentou atropelar duas pessoas durante a manhã desta sexta-feira (9), na Rua Antônio Maria Coelho, localizada na região do Bairro Jardim do Estados, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço onde um homem, que estava conduzindo um carro branco, jogou o veículo contra duas pessoas. Ao chegar no local, os militares encontraram as vítimas conversando com um policial civil.

O casal, de 49 e 32 anos, detalhou que o autor teria tido uma discussão anterior com eles. Porém, não chegaram a explicar o motivo da confusão. Posteriormente, ele foi até o local de trabalho da vítima e ao ver o homem saindo junto com uma colega jogou o veículo sobre a calçada.

Por sorte, o policial civil estava passando na via no momento da tentativa de atropelamento. Ele chegou a atirar contra os pneus do veículo, fazendo o autor fugir correndo, tomando rumo ignorado.

Diante da situação, o casal foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio, perseguição e lesão corporal dolosa.

