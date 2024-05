Policial civil de MS é afastado compulsoriamente por ordem judicial

O Corregedor-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Clever José Fante Esteves, determinou o afastamento compulsório do policial Anderson Aparecido de Freitas de suas funções, em cumprimento a uma ordem judicial. Além disso, o policial está preso preventivamente, conforme a Portaria "P" CGPC/MS/Nº 007, de 26 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 30 de abril de 2024.

Anderson Aparecido de Freitas estava lotado na Delegacia de Polícia de Inocência e foi afastado de suas funções. Além disso, foi determinado o recolhimento de sua arma, carteira funcional e demais pertences do patrimônio público destinados a ele. Suas senhas e logins de acesso aos bancos de dados da instituição policial, sistema SIGO, INFOSEG, também foram suspensos.

A decisão de afastar e prender o policial se baseia em investigações que estão em sigilo, portanto, o teor delas ainda é desconhecido. De acordo com dados do portal da transparência de Mato Grosso do Sul, Anderson Aparecido de Freitas recebia um salário bruto de R$ 11.919,29.

