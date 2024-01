Policial civil morre junto com a família após carro bater de frente com ônibus em MS

Quatro pessoas da mesma família, sendo três adultos e uma criança, morreram durante uma colisão frontal entre um carro e um ônibus, durante a madrugada desta segunda-feira (15), na MS-338, entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

As vítimas foram identificadas como a policial civil de Rondônia, Jéssica Paula da Silva, de 34 anos, o marido Rodrigo Goncalves de Souza, de 39 anos, o sogro Raimundo Goncalves de Souza, de 67 anos, e a filha Ellie Goncalves, de apenas 5 anos.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, as vítimas estavam em um Renault Kwid, com placas de Ouro Preto do Oeste (RO). O motorista do ônibus de turismo contou que estava levando bolivianos até a cidade de São Paulo, quando o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o ônibus.

O condutor contou que chegou a tentar do veículo, mas os dois foram para o mesmo lado, não sendo possível evitar a colisão. Marcas no asfalto no local do acidente, indicam que o motorista do ônibus freou por cerca de 50 metros. Ninguém do veículo de viagem ficou ferido.

O Kwid era conduzido pela policial civil, que levava seu sogro como passageiro no banco da frente. O marido e a filha estavam no banco de trás quando o acidente aconteceu. Os corpos foram levados para a cidade de Santa Rita do Pardo.

Ainda segundo as informações, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Perícia Técnica e empresas de guinchos estiveram no local acompanhando a ocorrência.

