Policial civil é preso por tráfico de drogas em Dourados

Uma operação contra o tráfico de drogas prendeu um policial civil durante a tarde de terça-feira (5) em Dourados. Além de duas prisões, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), apreenderam mais de meia tonelada de cocaína, avaliada em R$ 40 milhões.

Segundo as informações policiais, a ação ocorreu em um imóvel do município. Foram efetuadas duas prisões em flagrante delito, incluindo a prisão de um policial civil. As investigações estão em andamento para identificar e prender outro policial envolvido no transporte da droga, que era feito em um carro oficial.

Ao todo, foram apreendidos 538,1 kg da droga, com o valor estimado em R$ 40 milhões. Para a polícia, isso significa um golpe significativo ao tráfico de drogas na região de fronteira.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que qualquer desvio de conduta será investigado e punido. Confira:

“A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul reitera seu compromisso de combater a criminalidade, zelar pela segurança da sociedade, bem como manter a integridade da Instituição Policial com forte atuação da Corregedoria-Geral da Polícia Civil e registra que qualquer desvio de conduta por parte de seus membros será rigorosamente investigado e punido, em conformidade com a lei.”

