Policial civil sofre emboscada e fica ferido em troca de tiros em Campo Grande

Policial civil, de 50 anos, que terá a identificação preservada, ficou ferido após ser atingido com pelo menos dois tiros no peito, durante a madrugada deste sábado (20), momento em que sofreu uma emboscada na Vila Jacy, em Campo Grande. Dois homens são suspeitos de terem efetuados os disparos contra o carro da vítima.

Informações preliminares apontam que o agente de segurança pública estava visitando seu filho, quando houve a emboscada.

Os suspeitos até o momento não foram localizados, mas diligências seguem sendo feitas para tentar encontrá-los.

Mesmo ferido e com o carro com as marcas dos tiros, ele conseguiu conduzir o veículo, um Volkswagen Golf, até o pelotão da Polícia Militar para pedir socorro.

Lá, os militares solicitaram a apoio do Corpo de Bombeiros que realizaram o atendimento médico e seguiram para o hospital da Santa Casa.

O veículo ficou bastante danificado com as marcas dos tiros, que atingiram a lataria, o capô e para-brisa da frente. A Polícia Científica esteve na sede da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar, onde realizou a perícia do veículo e deu prosseguimento ao caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também