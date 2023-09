Policial é baleado durante troca de tiros com traficantes na fronteira

O policial Pablo David Amarilla Bonussi, de 33 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com traficantes na noite de segunda-feira (25), na Colônia Cacho’i, localizada no distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, no Paraguai.

Conforme as informações iniciais, o confronto entre as equipes policiais e os traficantes aconteceu durante uma operação de combate ao tráfico de drogas.

Após ser atingido, o policial foi socorrido por colegas e levado para o hospital de Amambai, onde recebeu atendimento médico adequado.

Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos. As equipes policiais do Paraguai agora trabalharam para identificar as circunstâncias do confronto.

