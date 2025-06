Policial é baleado por tiro de fuzil na fronteira

Um agente da polícia do GEO (Grupo Especial de Operações) precisou ser socorrido depois de ser atingido por um disparo de fuzil durante esta quarta-feira (11), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima foi alvejada por um tiro de fuzil calibre 5.56 disparado por outro agente do grupo, que estava manipulando sua arma e efetuou o disparo involuntariamente.

Ferido, ele foi rapidamente socorrido e levado para uma clínica da cidade paraguaia.

As autoridades realizam investigações para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido e reforçar os protocolos de segurança com o manuseio de armamentos dentro da corporação.

