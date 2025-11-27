Policial é presa por ameaçar queimar a casa da sogra com coquetel molotov no Danúbio Azul

Uma soldada reformada da Polícia Militar do Espírito Santo foi presa na noite de quarta-feira (26) após ameaçar uma vizinha e preparar um coquetel molotov para jogar na casa dela, em Campo Grande. O caso ocorreu na Rua Acrepole, no bairro Vila Danúbio Azul.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada por volta das 21h40 para atender a uma denúncia de ameaça de incêndio. No local, a vítima contou que a suspeita mantém um relacionamento com seu enteado e, após uma briga entre o casal na terça-feira (25), o rapaz teria ido dormir na casa da madrasta, o que provocou ainda mais conflitos.

Na manhã de quarta-feira, ambos foram encaminhados à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Após ser liberada, a soldada reformada voltou para casa e, conforme relato da vizinha, começou a fazer novas ameaças, afirmando que jogaria um coquetel molotov na residência da vítima.

Ainda segundo a ocorrência, para intimidar a vizinha, a mulher ateou fogo em alguns objetos perto do muro que divide as casas. Quando a PM chegou ao endereço, ela resistiu à abordagem e precisou ser contida pelos policiais.

Na casa da suspeita, os militares encontraram uma garrafa PET de 2 litros cheia de gasolina e um pedaço de pano, que seria utilizado como pavio, confirmando que o artefato estava pronto para ser usado.

A soldada reformada foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça, porte ilegal de artefato explosivo ou incendiário e resistência.

