Policial é preso “matando serviço” para fazer bicos

O soldado Luciano Abel de Carvalho Nunes, de 29 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (23) por suspeita de fazer bico de motorista de aplicativo quando deveria estar de serviço no 2º pelotão de Caracol. A prisão foi realizada pela Corregedoria da Polícia Militar, no Jardim do Estados, em Campo Grande

Conforme a comunicação da PM, ele foi enquadrado em decorrência da infração penal prevista no artigo 196, do Código Penal Militar: "Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada".

No momento da prisão, o suspeito estava de chinelo e camiseta. Ao ser questionado sobre pelo não comparecimento a função de motorista de viatura, ele alegou que havia feito uma troca de folga com um colega. No entanto, ao ser informado que não havia registro da troca, ele alegou que falaria apenas na presença de seu advogado.

Ainda conforme a assessoria do órgão, ele começou a ser investigado devido às reiteradas faltas ao serviço. “Em relação a suspeita do mesmo estar prestando serviços paralelos à atividade policial militar, a investigação em curso, apontará elementos mais seguros para comprovar a veracidade ou não dos fatos”, diz PM em nota.

Após a prisão, a arma funcional do e munições foram entregues para a equipe. Já na Corregedoria, o soldado decidiu falar reafirmando que havia trocado o serviço com um colega para atender a mãe que é idosa e mora na Capital. Ao ser questionado se fazia bicos, respondeu que não. Luciano passará por audiência de Custódia na manhã desta quinta-feira no Fórum.

Ao ser questionada se existem outros casos sendo investigado a respeito de condutas parecidas de outros militares, a PM afirmou que “A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul não coaduna com qualquer tipo de ato dos seus agentes, que possam ferir os preceitos legais, sejam eles na esfera jurídica ou administrativa, e ainda salienta que, cada infração deve ser avaliada dentro de fatos concretos e as medidas adotadas em conformidade com a necessidade de cada caso.”

