PM mata Pit Bull com oito tiros após ver amigo sendo atacado

Um sargento, 42 anos, da Polícia Militar (PM) matou um cachorro Pit Bull com oito tiros, o cachorro havia escapado e tentou atacar outro animal e um amigo do militar. O caso aconteceu nesta quinta-feira (16), após um almoço de amigos no Jardim Centenário em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, após o almoço, realizada na casa de um amigo do sargento, o Pit Bull de um vizinho escapou acidentalmente de casa, após um morador abrir o portão.

Ao fugir, o Pit Bull atacou outro cachorro, um vira-lata do dono da residência onde o almoço acontecia. Ao ver a situação o responsável do vira-lata tentou impedir o ataque, sem sucesso, momento em que o Pit Bull tentou atacar o dono da casa.

Vendo que haviam mulheres e crianças reunidas no local e com a intenção de proteger seu amigo da investida do animal, o militar disparou contra o Pit Bull, que não parou, então o militar realizou mais seta disparos, totalizando oito tiros, para conseguir sessar a ação do cachorro.

O morador da casa ao lado, dono do Pit Bull, foi avisado sobre o que aconteceu e que seu cachorro havia escapado após seu pai abrir o portão da casa. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac Cepol).

