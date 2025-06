Policial militar da reserva é preso por ameaçar vizinhos após briga de trânsito em MS

Um policial militar da reserva remunerada, de 66 anos, foi preso durante a noite de quarta-feira (18) após surtar e passar a intimidar vizinhos no Bairro Jardim Monte Carlo, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, as autoridades foram acionadas pois o homem estava intimidando os vizinhos diariamente. Cansados da situação, eles ligaram para a Polícia Militar.

Nas últimas semanas, a confusão se agravou após um desentendimento de trânsito entre ele e um morador da região. Desde então, o policial teria passado a monitorar os movimentos da família envolvida, ficando na frente do imóvel deles com postura ameaçadora e, segundo relatos, possivelmente armado.

A esposa da vítima, visivelmente abalada, relatou à equipe policial que foi até o local, que as ameaças se tornaram rotina e que teme pela vida dela e do marido. A primeira tentativa de contato com o policial foi infrutífera. Após localizá-lo em um bar, ele se recusou a comparecer ao 8º Batalhão de Polícia Militar e foi evasivo quanto a prestar esclarecimentos.

Horas depois, o policial aposentado foi flagrado novamente diante da residência das vítimas. Ao ser abordado pela equipe policial, reagiu com deboches e palavrões, recusando-se a obedecer às ordens e recolhendo-se de maneira abrupta à residência. Diante do comportamento agressivo e do receio de que o acusado buscasse uma arma de fogo, os policiais decidiram contê-lo com uso de algemas.

Buscas foram realizadas no imóvel, mas nenhuma arma foi localizada. O homem foi preso em flagrante por ameaça e desacato ao superior da Polícia Militar e foi conduzido ao Presídio Militar do Estado, em Campo Grande, onde aguarda audiência de custódia.

