Policial militar da reserva encontra ossada humana enquanto 'caçava' guavira e pequi

Polícia Velocidade, ultrapassagens e cinto de segurança são as principais infrações em viagens

Polícia Homem apronta, chega em casa com 'chupões' e quase leva facada da esposa

A ossada foi recolhida pela equipe da pax e levada para o IML (Instituto Médico Legal), onde serão feitos exames necroscópicos para identificação do homem. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

Ele não portava documentos e na cena, as equipes da perícia encontraram um projétil de arma de fogo, de calibre aparentemente .38, que teria perfurado a região da perna do homem.

A Polícia Civil então se deslocou até o local, junto com a perícia técnica. A ossada é de um homem, ainda não identificado, que quando foi deixado no local estaria usando calça jeans e uma camiseta vermelha.

Segundo o boletim de ocorrência, ele estava procurando pequi e guavira na área rural, quando ao passar nas proximidades viu a ossada, a cerca de cinco metros da estrada. De imediato, ele teria ligado para as autoridades policiais, informando o achando.

Caçando guavira e pequi, um policial militar da reserva encontrou uma ossada humana completa, durante a tarde desta sexta-feira (22), nas proximidades do córrego Fortaleza, em Coxim.

Interior Formigão e mais um morrem em confronto com o Bope em Porto Murtinho

Polícia Advogada mata ex-sogro e a mãe dele com bolo de pote envenenado

Informe Publicitário Energisa oferece vagas com os melhores atrativos do mercado