Policial militar da reserva morre durante capotamento na MS-395

O policial militar da reserva, Valdecir Alves Correa, de 58 anos, morreu após a caminhonete em que estava capotar na MS-395, entre os municípios de Anaurilândia e Bataguassu, durante a tarde de sexta-feira (22). Ele estava acompanhado da esposa, o filho, uma mulher e uma criança.

Conforme as informações iniciais, as causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades policiais, pois a dinâmica do capotamento ainda é desconhecida.

O Jornal da Nova divulgou ainda ontem que a esposa de Valdeci teria fraturado um braço e uma perna, enquanto o filho dele e a mulher que os acompanhavam tiveram lesões mais leves. A criança teve um corte na região da cabeça.

Todos os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para o Hospital Sagrado Coração de Jesus de Anaurilândia, mas seriam transferidos para as unidades hospitalares da cidade de Nova Andradina.

Deixe seu Comentário

Leia Também