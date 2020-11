Policial Militar de folga impede um suicídio em MS

Brenda Assis, com informações da assessoria

O Cabo da Polícia Militar Antônio Francisco da Silva, que estava de folga, agiu rapidamente e conseguiu salvar a vida de uma mulher de 30 anos que tentou o suicídio na Estação Rodoviária de Três Lagoas na noite desta quinta-feira (5).

O Cabo PM Francisco transitava pela Rua Wilson Carvalho Viana, momento em que visualizou uma mulher em pé sobre uma cadeira plástica e amarrando uma mochila no galho de árvore logo acima dela, logo, achando a atitude estranha passou a observa-la, e não demorou, a mulher laçou as alças da mochila no pescoço e chutou a cadeira abaixo dela ficando pendurada, numa notória tentativa de tirar a própria vida.

Imediatamente, o policial correu, segurou e levantou o corpo da mulher, conseguindo salvar a vida dela que agonizava por sufocamento. Após retirá-la da árvore, o militar passou a conversar com a mulher fazendo-a acalmar, e então tomou conhecimento por ela mesma, de que faz uso de medicamentos controlados e havia brigado com seu marido, e a desilusão motivou a decisão de cometer o suicídio.

A mulher também se queixava de fortes dores no pescoço, e ainda, preocupado com a saúde mental da vítima, o Cabo Francisco solicitou auxílio de uma viatura para realizar o atendimento que o caso requer.

