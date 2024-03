Policial militar é mordida por cachorro ao atender caso de briga de casal em Corumbá

Uma policial militar, que não teve o nome divulgado, foi mordida por um cachorro ao atender um caso de violência doméstica, durante o final da tarde de domingo (24), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso onde uma mulher teria sido ferida com golpe de faca pelo companheiro.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima contou que aquela era a casa da avó do companheiro. O casal teria consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia, quando em determinado momento eles se desentenderam, vindo a ter uma discussão por conta da briga que tiveram no dia anterior.

Na ocasião, o homem teria se ferido na região do ombro. Mas ele não procurou as autoridades policiais, vindo a agredir a vítima no dia seguinte ao se recordar da confusão passada. O autor precisou ser contido por familiares até a chegada da PM.

Enquanto as testemunhas eram ouvidas no local, uma cabo PM, que integrava a equipe, foi mordida na perna esquerda por um cachorro da residência. Como ela e a vítima tinham lesões, as duas precisaram ser levadas para o pronto-socorro, para receber atendimento médico.

Depois disso, vítima, autor e testemunhas foram levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também